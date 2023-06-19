Три помилки в плануванні ванної кімнати, яких слід уникати

Ванна кімната часто є однією з найменших у домі, але це простір, який виконує так багато функцій. Ідеї планування мають бути ретельно продумані, щоб ви змогли уникнути багатьох помилок.

Якщо ви уникнете поширених помилок під час планування, це гарантує, що ви створите дизайн ванної кімнати, який буде і практичним, і красивим. Експерти розповіли про три хиби, які не варто допускати.

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Захаращення простору

Однією з найпоширеніших помилок під час планування ванної кімнати є надмірне захаращення простору. Хоча важливо мати в кімнаті всі необхідні речі, треба вміти фільтрувати їх, особливо якщо ванна маленька.

Безлад робить кімнату тісною та задушливою, і в ній може бути важко рухатися. Від рушників до туалетних предметів – усе повинно мати своє місце.

Люди часто намагаються вмістити занадто багато у ванну кімнату і не залишають достатньо місця між кожною окремою зоною. Це може ускладнити процес ванних процедур,

– кажуть експерти.

Наприклад, між туалетом має бути 45 сантиметрів відстані з обох боків і 76 сантиметрів спереду, щоб його було легко чистити та використовувати. Коли мовиться про відстань між душем і туалетом, ви маєте переконатися, що той, хто користується душем, зможе робити це безпечно та комфортно.

Встановлення унітаза в неправильному місці

Провідний дизайнер Баррі Катчі каже "Ми завжди радимо не робити одну річ – це розміщувати унітаз одразу напроти дверей, що ведуть у ванну кімнату. Адже це буде першим, що бачитимуть люди, коли заходитимуть до ванної кімнати".

Ви можете справити набагато краще враження за допомогою красивого умивальника. Його якраз можна встановити в цьому місці.

Погане освітлення

Погано розміщене освітлення може зробити кімнату брудною та темною, тоді як надмірне освітлення може бути різким та вразливим,

– говорять фахівці.

Більш яскраве освітлення розташуйте біля дзеркала, щоб було зручно робити доглядові процедури. А для головної люстри оберіть розсіяне світло, більш приглушене.