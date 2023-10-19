Три ужасные ошибки во время вытирания пыли, которые наоборот загрязняют ваш дом

Вытирание пыли, конечно, не является сложной задачей. Но бессознательно мы можем допускать определенные ошибки, из-за которых в доме станет еще грязнее, а не чище.

Это факт, что невозможно полностью избавиться от пыли в доме. Однако правильные методы очищения помогут убрать его настолько, насколько это возможно. Не допускайте этих трех ошибок – и дом будет чист.

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Не пылесосьте перед вытиранием пыли

Пылесосить нужно только после того, как вы полностью вытерли пыль. Способ напротив противоречит логическому мышлению. Какой смысл пылесосить, если вы потом все равно свернете пыль на пол, и она станет грязной?

"Вы распространяете пыль обратно в воздух, позволяя ему снова оседать на поверхности. Это не только делает уборку менее эффективной, но и создает ощущение, будто вы бегаете по кругу, выполняя ту же работу дважды", – говорят специалисты.

Не спешите, когда вытираете пыль

Мы все "за" быструю уборку дома, но есть такая вещь, как правильное вытирание пыли, неспешное. Во время первого маха по поверхности вы соберете не весь мусор.

Поспешное вытирание пыли не приводит к очистке поверхности. Оно просто передвигает пыль. Вам придется убирать почаще, а еще часто дышать нечистым воздухом,

– говорят эксперты.

К тому же поспешное вытирание с приложением силы со временем повлечет за собой микроцарапины или повреждение деликатных поверхностей.

Не начинайте вытирание пыли с нижних поверхностей

При уборке и вытирании пыли в вашем доме важно всегда начинать сверху и продвигаться вниз. То есть процесс начинается от потолка, продолжается вниз по стенам и мебели и заканчивается полом.

Если вы не соблюдаете этот шаблон, то допускаете серьезную ошибку. Вы просто перемещаете пыль на уже очищенные поверхности, что делать точно не следует.