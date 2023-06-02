Похожего не найдете: какую удивительную особенность имеет этот дом в Лондоне

Дом с террасой в Лондоне продается за 550 тысяч фунтов стерлингов. Однако в стоимость входит не только он.

Рядом с домом есть красивый сад, а в нем стоит замок. Его построил прежний владелец. Замок выглядит грандиозно с потрескавшимися каменными стенами и импозантным фасадом.

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Дом с замком

В доме есть три спальни, две гостиные и недавно оборудованная L-образная кухня. Агент по недвижимости Джон Пэйн говорит: "Мы думаем, что покупателю с детьми понравится задний сад, который в основном заложен на газоне с каменным замком".

Замок как из фильма / Фото The Sun

Один местный житель рассказал: "Я показал своему школьнику, одержимому замками, эту недвижимость, и он мгновенно спросил, можем ли мы поменяться домами, чтобы он мог иметь замок".

Другой говорит: "Я бы проводил гораздо больше времени в нашем саду, если бы у меня было это в детстве!"

Внутри он очень маленький.

Дом, продающийся с замком, расположен в юго-восточной части Лондона, в районе Эбби-Вуд. Это достаточно удобная локация, ведь неподалеку есть железнодорожное сообщение.

Вход в дом из сада / Фото The Sun