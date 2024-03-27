Магнат построил роскошный особняк за 20 миллионов долларов, но не может там жить: что произошло

Скандальный предприниматель Виджай Маллья из Индии построил себе особняк за 20 миллионов долларов на крыше 33-этажного жилого комплекса. Однако магнат не может там жить, более того, даже приехать туда.

"Небесный особняк" площадью более 3700 квадратных метров имеет два этажа, вертолетную площадку, пышные сады, большой бассейн и 360-градусную смотровую площадку. Построив это жилье, индийский предприниматель превзошел всех экстравагантных магнатов.

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Роскошный особняк, в котором владелец не может жить

Особняк полностью отделен от квартир, расположенных внизу.

"Было непросто построить особняк на огромной консольной конструкции на такой высоте, но мы позаботились о том, чтобы построить его именно таким, каким он был задуман", – рассказал когда-то представитель компании Prestige Estates Projects, которая занималась строительством.



Роскошный особняк на крыше небоскреба / Фото Youtube

Однако пока владелец жилья не может жить в своем особняке и вряд ли сможет когда-то. Маллья был известен в Индии как "король вечеринок" из-за своего роскошного образа жизни. В марте 2016 года он сбежал из Индии после того, как не выплатил долги на сумму более 1 миллиарда долларов и был обвинен в мошенничестве.

Сейчас предприниматель проживает в Великобритании, вдали от своего роскошного дома. Особняк на крыше небоскреба он начал строить 7 лет назад, но так и не завершил его.

Если магнат вернется в Индию, то есть большая вероятность того, что правительство страны вызовет его на допрос.