"Небесний особняк" площею понад 3700 квадратних метрів має два поверхи, вертолітний майданчик, пишні сади, великий басейн і 360-градусний оглядовий майданчик. Збудувавши це житло, індійський підприємець перевершив усіх екстравагантних магнатів.

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Розкішний особняк, у якому власник не може жити

Особняк повністю відокремлений від квартир, розташованих внизу.

"Було непросто побудувати особняк на величезній консольній конструкції на такій висоті, але ми подбали про те, щоб побудувати його саме таким, яким його було задумано", – розповів колись представник компанії Prestige Estates Projects, яка займалася будівництвом.



Розкішний особняк на даху хмарочоса / Фото Youtube

Проте наразі власник житла не може жити у своєму особняку і навряд чи зможе колись. Маллья був відомий в Індії як "король вечірок" через свій розкішний спосіб життя. У березні 2016 року він втік з Індії після того, як не виплатив борги на суму понад 1 мільярд доларів і був звинувачений у шахрайстві.

Зараз підприємець проживає у Великій Британії, далеко від свого розкішного будинку. Особняк на даху хмарочоса він почав будувати 7 років тому, але так і не завершив його.

Якщо магнат повернеться в Індію, то є велика ймовірність того, що уряд країни викличе його на допит.