В Калифорнии продают уникальное имение, которое было местом для съемок известного сериала

Огромный дом под названием "Восточное ранчо" продается в Юкае, штат Калифорния. Ценители триллеров НПО могут узнать его благодаря сценам в известном американском телесериале, снимаемом как на территории, так и внутри имения.

Имение появится на аукционе 3 февраля без резервной, то есть минимальной цены. В целом стоимость недвижимости оценивается в 8,5 миллиона долларов.

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Уникальная собственность, которую показали в известном сериале

Имение площадью 700 квадратных метров в викторианском стиле выглядит так роскошно, как все дома 1890-х годов. Но его построили гораздо позже – в 1997 году.

В доме есть четыре спальни, ванная комната, просторная кухня, уединенный обеденный уголок и библиотека. Интерьер создает очень теплую атмосферу, потому что в нем значительно преобладают тёплые молочные, желтоватые и коричневые оттенки.

Элегантный и уютный интерьер / Фото Hayden Berg

Это имение привлекло внимание Голливуда тогда, когда его показали в минисериале HBO "Острые предметы" 2018 года. Дом служил домом детства криминальной репортерши в исполнении известной актрисы Эми Адамс. Он якобы находился в вымышленном городке Миссури Винд-Геп, куда она возвращается, чтобы разгадать тайну убийства.

Территория усадьбы / Фото Hayden Berg

Интересно, что первоначально дом был снаружи желтым, но для телесериала его покрасили в голубой цвет. Один из прудов является заповедником для диких животных площадью 7 гектаров.