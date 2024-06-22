"Бетонный дом" за 1,6 миллиона долларов: как выглядит уникальное жилье в пустыне

В калифорнийской пустыне продают узкий "Бетонный дом". Название этого дома действительно соответствует материалу, из которого построили это жилье.

Уютная резиденция с одной спальней спрятана в горах Санта-Роза. Ее спроектировал для себя известный архитектор, поэтому в качестве сомневаться не следует.

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Дом с бетонными стенами

К сожалению, архитектор не успел достроить жилье, потому что его жизнь внезапно оборвалась. Нынешний владелец дома является третьим или четвертым хозяином.

Согласно объявлению, резиденция с одной спальней имеет энергоэффективные функции и солнечную систему Tesla. Но главной особенностью дома является материал, из которого он построен.

Для жилья не зря выбрали бетон, ведь он поддерживает низкую температуру воздуха внутри, что очень нужно в пустыне.

Голые бетонные стены добавляют нотку индустриального стиля / Фото Realtor

Интерьер выполнен в стиле лофт. Он отличается высоким 5-метровым потолком, панорамными окнами и выдвижными стеклянными стенами. Основная жилая площадь составляет 130 квадратных метров. Также есть мастерская площадью 27 квадратов и гараж на 145 квадратов.

Дом расположен в 20 минутах от города Палм-Дезерт. Агент по продаже говорит, что это идеальное место, чтобы убежать от суеты и любоваться горами.