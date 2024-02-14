Второй по цене в штате: за сколько продают огромный особняк в маленьком городке

Этот роскошный особняк под названием Lakefront Estate в Миннесоте имеет площадь более 1800 квадратных метров. Он расположен в маленьком городке Вудленд, где проживает всего 390 человек, так что это отличное место, чтобы немного уединиться.

Имение в стиле английской усадьбы расположено недалеко от Миннеаполиса. Его продают аж за 12,5 миллиона долларов. Только один объект в штате имеет более высокую цену – старый с большей площадью.

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Не особняк, а уютное поместье

В огромном особняке есть шесть спален, двенадцать ванных комнат и, внимание, – 12 каминов. Хотя дом подобает называть особняком из-за его размеров и вида, агенты по недвижимости настойчиво просят этого не делать. Для владельца жилья это очень важно.

Почему? Потому что резиденция, построена в 1988 году, имеет очень много уютных комнат и уголков, которые обычно не ассоциируются с особняками.

Элегантный интерьер с теплой атмосферой / Фото Realtor

На входе в дом встречает величественная двойная лестница. Далее через фойе можно зайти в большую гостевую комнату. Также в доме есть четырехсезонная веранда, кинотеатр, бильярдная комната, панельный бар, тренажерный зал. Рядом стоит двухэтажное здание с бассейном, спа-центром и семью гаражами.

Продавец является третьим владельцем дома и проживает в нем 25 лет. Он выбрал это место из-за особого расположения, ведь имение размещено чуть дальше от озера для приватности, чем большинство других домов.