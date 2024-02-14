Маєток у стилі англійської садиби розташований недалеко від Міннеаполіса. Його продають аж за 12,5 мільйона доларів. Лише один об'єкт у штаті має вищу ціну – старіший із більшою площею.

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Не особняк, а затишний маєток

У величезному маєтку є шість спалень, дванадцять ванних кімнат і, увага, – 12 камінів. Хоча будинок личить називати особняком через його розміри та вигляд, агенти з нерухомості наполегливо просять цього не робити. Для власника житла це дуже важливо.

Чому? Тому що резиденція, побудована в 1988 році, має дуже багато затишних кімнат і куточків, які зазвичай не асоціюються з особняками.

Елегантний інтер'єр з теплою атмосферою / Фото Realtor

На вході в будинок зустрічають величні подвійні сходи. Далі через фоє можна зайти до великої гостьової кімнати. Також у будинку є чотирисезонна веранда, кінотеатр, більярдна кімната, панельний бар, тренажерний зал. Поруч стоїть двоповерхова будівля з басейном, спа-центром і сімома гаражами.

Продавець є третім власником будинку й проживає в ньому 25 років. Він обрав це місце через особливе розташування, адже маєток розміщений трохи далі від озера для приватності, ніж більшість інших будинків.