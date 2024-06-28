Остров в Карибском море скоро поглотит море, но люди отказываются его покидать

Еще в начале июня мировые СМИ писали о том, что остров Гарди Сугдуб становится непригодным для жизни. Около 300 семей готовились к эвакуации не материк, но были и такие, что решили остаться там до последнего.

Теперь стало известно, что некоторые коренные жители вообще отказываются покидать остров, несмотря на опасность. Остров расположен на высоте всего полметра над уровнем моря.

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Ситуация на панамском острове ухудшается

Самая высокая точка острова сейчас расположена на высоте всего 1 метр относительно уровня моря. Чтобы контролировать уровень воды, коренные жители используют скалы и строят защитные стены. Однако это не помогает, потому что из-за разрушения коралловых рифов вокруг Гарди Сугдуба суша стала уязвимой к эрозии и наводнениям. Остров Гарди Сугдуб в Карибском море / Фото Adri Salido

В сезон дождей проблема обостряется. Говорится о ноябре и декабре, когда дуют сильные ветры и появляются мощные волны.

Остров в среднем лишь на полметра выше уровня моря – и этот показатель будет постоянно расти, поэтому рано или поздно кунам все же придется покинуть свой дом,

– заявил эксперт по океанографическому мониторингу Стив Патон.

Управление по вопросам изменения климата Министерства окружающей среды Панамы недавно провело исследование. Специалисты пришли к выводу, что страна потеряет около 2% своей прибрежной территории из-за повышения уровня моря.

Правительство понимает сложность ситуации, поэтому готовит жилье для переселенцев на материке. Уже 12 миллионов долларов потрачено на обустройство специального поселения. Для кунов возвели бетонные дома в тропическом лесу. Оно расположено в 2 километрах от ближайшего порта.