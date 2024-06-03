Около 300 семей собираются переселяться на материк. Люди, которые посвятили жизнь морю и туризму, не хотят покидать свои дома, но у них нет выбора.

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Изменение климата является причиной частых затоплений

Остров заселен коренным народом Куна более 100 лет. Теперь более тысячи жителей вынуждены покинуть свою землю, иначе они просто утонут.

Нам немного грустно, потому что мы оставим дома, которые знали всю жизнь. Мы потеряем связь с морем, где мы ловили рыбу, где купались и куда приезжали туристы. Море мало-помалу топит остров,

– говорит девушка Надин, которая готовится к переезду вместе со своей мамой, дядей и парнем.

Все же некоторые жители решили остаться на острове до того времени, пока ситуация не станет критической. Один из местных чиновников сказал, что власти не будут заставлять их переезжать.



Местные жители собираются переезжать на материк / Фото Adri Salido

Остров затапливает уже ежегодно, особенно в ноябре и декабре, когда сильные ветры разгоняют волны. Вода уже неоднократно заливала не только улицы, но и дома. Жители пытались укрепить край острова камнями, сваями и кораллами, но это не помогает.

В последнее время я вижу, что изменение климата оказало большое влияние. Теперь прилив достигает такого уровня, которого не было раньше, и жара становится невыносимой,

– добавляет местная жительница.

Жители острова Гарди Сугдуб должны переехать в новое поселение на материке до конца следующего года. Первые дома для них уже возвели, но пока строительство приостановили из-за нехватки финансирования.