Дешевле дома: какой остров продают в Шотландии по очень выгодной цене

Необитаемый остров Фладда-Чуайн у побережья Скай в Шотландии появился на рынке. Его стоимость ниже средней цены на недвижимость в Лондоне или графстве Йоркшир.

Говорят, что остров когда-то посещали викинги, а еще там нашли ценную историческую деталь, которую по сей день хранят в музее. Необитаемый клочок земли сейчас продают за 190 тысяч фунтов.

Обратите внимание Мечта интроверта: на необитаемом острове продают дом за 103 тысячи долларов

Целый остров продают дешевле, чем дом

В мае 2024 года средняя стоимость недвижимости в Лондоне составляла 532 тысяч фунтов, а в графстве Йоркшир – 209 000 фунтов стерлингов. То есть купить целый остров можно за сумму, что заметно меньше, чем эти обе цифры.

Остров площадью почти 70 акров называют "плоским островом океана". Он является крупнейшим в цепи Фладда. Он расположен всего в нескольких милях от полуострова Троттерниш на острове Скай.

Об острове рассказывают много мифов и преданий, которые стали частью местного фольклора. По легенде, когда-то это место считалось священным, где вечное лето и никогда не заходит солнце.

Остров Фладда-Чуайн / Фото Jam Press

В 1851 году на острове нашли золотое кольцо XI века, которое до сих пор хранится в Национальном музее Шотландии. А неподалеку от "клочка земли" путешественники могут исследовать затонувшие древние корабли. К тому же это хорошее место для занятий парусным спортом, подводным плаванием и рыбалкой.

Сейчас на Фладда-Чуайн нет ни одного жителя. Однако там много морских обитателей: колония тюленей и дельфинов, а также морские свиньи, киты и акулы.

Сейчас построить жилье на острове нельзя, потому что соответствующих разрешений на это нет. Однако указано, что любой потенциальный покупатель может попытаться получить документ на возведение небольшого домика. Добраться до острова можно или на собственном судне, или нанять частную лодку.