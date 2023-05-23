Настоящая мечта: в Австралии продают остров вместе с роскошным домом

В Австралии продают остров Рэм Айленд с жильем мечты. Среди преимуществ жизни на острове – полная уединенность, сказочные виды и невероятный отдых.

Частный остров имеет площадь 26,7 гектара, а построенный по заказу роскошный дом вмещает три спальни. Все это стоит более 7 миллионов долларов.

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Собственный остров с домом

Остров Рем расположен на восточном побережье Тасмании, между Орфордом и Свонсом. Его природа поражает, оттуда открываются виды, которые трудно описать словами.

Дом на острове построил владелец, работающий в строительной отрасли. Главный этаж дома вмещает гостиную со столовой. Рядом есть офис и медиакомната. Другая семейная комната занимает весь второй этаж.

Жилье на Рем Айленде / Фото Realestate

Обильный солнечный свет освещает каждый сантиметр дома благодаря большим панорамным окнам. Для полного удобства и непринужденного отдыха в доме есть две кухни.

Внутри основной жилой зоны изысканное кулинарное пространство имеет большие каменные столешницы, технику премиумкласса и амбар. Вторая кухня расположена на нижнем этаже, где есть большой склад для еды и прохладная комната.

Есть три больших спальни, и с каждой открывается потрясающий вид. Две спальни содержат встроенные шкафы, а в главной спальне класса люкс есть гардеробная и стильная ванная.

Роскошный дом с тремя спальнями и террасой / Фото Realestate

На закрытой деревянной террасе есть бар для барбекю. Рядом также обустроить гараж.

Остров имеет безграничный потенциал для семейного отдыха, постоянного проживания или инвестиционной возможности. До местных магазинов можно добраться за 20 минут езды, в аэропорт – 1 час 15 минут.