Островная мечта: в Греции построили виллу, которая встроена в каменный ландшафт

Дом у воды, который олицетворяет традиции страны – замечательная мечта, к воплощению которой стоит стремиться. Греческий остров Антипарос может похвастаться домом, который стал примером взаимодействия с прекрасным окружающим миром.

Замечательный дом кроме невероятных пейзажей может похвастаться впечатляющим размером – его площадь составляет 800 квадратных метров. Созданием проекта и его воплощением в реальность занималась студия Tsolakis Architects.

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Главная идея архитекторов заключалась в том, чтобы встроить виллу в окружающий ландшафт. Это позволило сохранить каменную территорию острова практически неприкосновенной.

Размеры виллы захватывают / Фото Archdaily

Для воплощения идеи саму виллу практически поместили в землю. Свет помещениям обеспечивают большие окна и открытые пространства.

Изящная зона для отдыха​ / Фото Archdaily

Все зоны дома – отдыха, частная, лаунж – разделены таким образом, чтобы активность в одной из них никоим образом не нарушала покой в других. Это дарит жителям и гостям полную свободу действий и уверенность в том, что никто и ничто не потревожит их покой.

Взаимодействие дома и ландшафта / Фото Archdaily