Чудовий будинок окрім неймовірних краєвидів може похизуватися вражаючим розміром – його площа складає 800 квадратних метрів. Створенням проєкту та його втіленням у реальність займалася студія Tsolakis Architects.

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Головна ідея архітекторів полягала у тому, щоб вбудувати віллу у навколишній ландшафт. Це дозволило зберегти кам'яну територію острова практично недоторканною.

Розміри вілли захоплюють / Фото Archdaily

Для втілення ідеї саму віллу практично помістили у землю. Світло приміщенням забезпечують великі вікна та відкриті простори.

Витончена зона для відпочинку / Фото Archdaily

Усі зони будинку – відпочинкова, приватна, лаунж – розділені таким чином, щоб активність в одній з них жодним чином не порушувала спокій в інших. Це дарує мешканцям та гостям повну свободу дій та впевненість у тому, що ніхто та ніщо не птурбує їхній спокій.

Взаємодія будинку та ландшафту / Фото Archdaily