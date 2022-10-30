Отделка, что уходит в прошлое: 4 главных антитренда

Тренды в интерьере быстро меняются. То, что казалось актуальным еще в прошлом году, сейчас входит в категорию решений, которые не следует использовать при отделке помещений.

Среди таких антитрендов оказался кирпич, мозаика и декоративная штукатурка. В каких стилях они до сих пор актуальны, а когда от их использования следует отказаться, рассказывает 24 канал.

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Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка до сих пор может выглядеть актуально в лофте или аутентичных стилях – средиземноморском или кантри. Однако для современных минималистических интерьеров лучше использовать однотонную краску.

Почему не стоит использовать декоративную штукатурку в интерьере / Фото centsationalstyle

Это решение имеет ряд недостатков. Во-первых, это покрытие будет чужеродным в светлых и просторных помещениях, а узкие комнаты будут казаться с такими стенами еще меньше. Во-вторых, эксперты подчеркивают, что декоративная штукатурка сложна в ремонте, а удаление требует больших сил. И, в-третьих, независимо выберите вы гладкое или рельефное покрытие, оно визуально будет дешевить жилище.

Декоративный кирпич

Декоративный кирпич на стенах давно ушел в прошлое. Однако владельцы квартир все еще используют этот прием в интерьере. По их мнению, таким образом они придадут помещению уют.



Кирпич не делает помещение более уютным / Фото Pexels

Однако это совсем не так, ведь камень наоборот делает помещение "более холодным" и приземленным. Так что даже белый кирпич, который прочно закрепился в трендах прошлых лет, медленно доживает свой век.

Камень-известняк в интерьере



Камень-известняк – это отголосок прошлого / Фото Houzz

Такой вариант оформления квартиры – своеобразный привет с 2000-х годов, когда известняком отделывали стены, дверные проемы и арки. Сегодня лучше заменить его на куски камня скального типа. Что важно – без швов. Однако даже такой декор следует использовать грамотно, лучше – в просторных помещениях, которые будут оформляться эко-стиле.

Мозаика

Плитка-мозаика, из-за своей непрактичности – еще один тренд, который постепенно исчезает из модных каталогов. Для оформления интерьеров дизайнеры советуют выбирать крупноформатную плитку, или же – элементы сложной геометрической формы.



Мозаика оказалась непрактичным решением / Фото Pexels

Учтите, что мозаика может использоваться в средиземноморском стиле. Однако в этом случае нельзя покупать искусственные материалы, поскольку здесь важна натуральность.