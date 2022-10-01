Большинство из них понадобятся, если вы хотите без проблем вписать мебель и технику в помещение. Кроме того, эти приложения будут полезны при перестановке в доме или квартире.

Читайте также Новостройки или вторичное жилье: куда безопаснее вложить деньги во время войны

Google SketchUp



Интерфейс программы / Фото i2.wp

Google SketchUP имеет бесплатную и платную версию. Преимущества – простой, интуитивно понятный интерфейс и возможность 3D-моделирования собственных объектов. Есть советы, подсказки и уроки. Библиотеку компонентов (мебель, материалы) можно пополнять.

Roomtodo

Программа работает в браузере / Фото roomtodo

Бесплатная программа, работающая в браузере, позволяет самостоятельно создать 2D чертеж помещений любой планировки. Также программа позволяет добавлять окна и двери, выбирать отделочные материалы и расставлять мебель и предметы декора. Как пишут сами разработчики, интуитивный интерфейс и сильные инструменты помогут быстро и эффективно визуализировать проект вашего будущего интерьера.

Важно и то, что проект можно сохранить и делиться им с другими.

VisiCon



Программа подходит для проектирования жилых и технических помещений / Фото klump

Простая программа для проектирования кухонь и ванных комнат. Есть возможность загружать дополнительные текстуры, в том числе созданные самостоятельно в графических программах. С помощью приложения можно играть со световой гаммой и текстурой, подыскивая лучший вариант для себя.

Planoplan

3D-планировщик для создания интерьеров / Фото planoplan

Онлайн-сервис позволяет создавать визуализации, по которым можно "прогуливаться". В каталоге сервиса несколько тысяч наименований мебели, строительных элементов и материалов.

Planner 5D

Инструмент для планирования помещений / Фото planner5d

Приложение работает с изображением через браузер компьютера или мобильного устройства. Простой и удобный инструмент для планирования помещений и дизайна интерьера позволяет создавать дизайн ванной, кухни, офиса, спальни, гостиной и даже сада. Также приложение имеет функционал автоматического размещения мебели и возможности дополненной реальности.