Чем можно украсить внутренние стены: 5 лучших вариантов для современного интерьера

Во время ремонта особое внимание следует уделить отделке внутренних стен. Ведь они "занимают" большую часть площади вашего дома и являются своеобразной визитной картой интерьера.

Среди привычных материалов для внутренней отделки используют краску, декоративную штукатурку и обои. Но если вы хотите создать вау-эффект, надо выбрать хоть один интересный вариант, например, для создания акцентной стены.

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Открытый кирпич

Открытая кирпичная кладка или кирпичные элементы дополнят как современные новостройки, так и реконструированные дома. Старые дома, как правило, имеют кирпич под штукатуркой, который все еще может быть в хорошем состоянии. Поэтому можно просто снять штукатурку и обработать кирпич.

Кирпич можно залилишить в натуральном цвете в покрыть специальным матовым или глянцевым лаком или покрасить. Все зависит от стиля интерьера.

Кирпичная стена на кухне / Фото Pexels

Панели из натурального дерева

Если вы хотите создать теплый и уютный интерьер, то дерево – это именно то, что нужно. Из натуральной древесины можно создать множество интересных дизайнов.

Кроме того, этот материал прекрасно подходит для звукоизоляции помещения. Однако он также и довольно дорогой, поэтому учитывайте это, когда выбираете именно дерево.

Артбетон

Это современная акриловая штукатурка, которая действительно заслуживает внимания. Ранее этот материал воспринимали только как черновую отделку. Но в последнее время в современных интерьерах часто можно встретить такие "голые" бетонные стены.

Они могут быть просто серых оттенков, или затонированы под общую цветовую гамму комнаты. Артбетон подходит как для стилей лофт или индустриального, так и для минимализма.

Бетонная стена / Фото Pexels

Плитка

Самое большое преимущество такой отделки стен – это ее легкая очистка. Плитки изготавливают в различных цветах, размерах и дизайнах, поэтому проблем с выбором не будет.

Хорошей идеей будет сделать акцентную стену, украшенную плиткой, например, в гостиной, где размещен камин или телевизор. Также можно будет совместить ее с полом из такого же материала или же оставить акцент только на стене.

Мягкие панели

Кажется, это вечный тренд. Мягкие панели не только придают уюта и уникальности интерьеру, но и имеют отличные звукоизоляционные свойства.

Стена из мягких панелей в спальне / Фото Studio Segreto

Выбор материалов разнообразен: кожа, вельвет, бархат, лен, твид и тому подобное. Кроме того, каждый из них может иметь тиснение или декоративные кнопки. Чаще всего мягкими панелями украшают спальни или гостиные.