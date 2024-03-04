Серед звичних матеріалів для внутрішнього оздоблення використовують фарбу, декоративну штукатурку та шпалери. Та якщо ви хочете створити вау-ефект, треба обрати хоч один цікавіший варіант, наприклад, для створення акцентної стіни.

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Відкрита цегла

Відкрита цегляна кладка або цегляні елементи доповнять як сучасні новобудови, так і реконструйовані будинки. Старі будинки, як правило, мають цеглу під штукатуркою, яка все ще може бути в хорошому стані. Тому можна просто зняти штукатурку та обробити цеглу.

Цеглу можна залилишити в натуральному кольорі у покрити спеціальним матовим чи глянцевим лаком або ж пофарбувати. Все залежить від стилю інтер'єру.

Цегляна стіна на кухні / Фото Pexels

Панелі з натурального дерева

Якщо ви хочете створити теплий і затишний інтер'єр, то дерево – це саме те, що потрібно. З натуральної деревини можна створити безліч цікавих дизайнів.

Крім того, цей матеріал чудово підходить для звукоізоляції приміщення. Проте він також і доволі дорогий, тому враховуйте це, коли обираєте саме дерево.

Артбетон

Це сучасна акрилова штукатурка, яка справді заслуговує уваги. Раніше цей матеріал сприймали лише як чорнову обробку. Та останнім часом в сучасних інтер'єрах часто можна зустріти такі "голі" бетонні стіни.

Вони можуть бути просто сірих відтінків, або ж затоновані під загальну колірну гаму кімнати. Артбетон підходить як для стилів лофт чи індустріального, так і для мінімалізму.

Бетонна стіна / Фото Pexels

Плитка

Найбільше перевага такого оздоблення стін – це її легке очищення. Плитки виготовляють у різних кольорах, розмірах та дизайнах, тому проблем з вибором не буде.

Гарною ідеєю буде зробити акцентну стіну, оздоблену плиткою, наприклад, у вітальні, де розміщено камін або телевізор. Також можна буде поєднати її з підлогою з такого ж матеріалу або ж залишити акцент тільки на стіні.

М'які панелі

Здається, це вічний тренд. М'які панелі не тільки надають затишку та унікальності інтер'єру, але й мають чудові звукоізоляційні властивості.

Стіна з м'яких панель у спальні / Фото Studio Segreto

Вибір матеріалів різноманітний: шкіра, вельвет, оксамит, льон, твід тощо. Крім того, кожен з них може мати тиснення або декоративні кнопки. Найчастіше м’якими панелями оздоблюють спальні або вітальні.