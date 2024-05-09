Отель имеет особую форму с "вырезанными" балконами и террасами, которые размещены только по одну сторону здания. Такая планировка является нетипичной для сооружения с минимальным освещением.

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Очень узкий отель на площади до 100 квадратов

Номера люкс в отеле имеют большие балконы, а меньшие двухместные номера – не имеют вообще. Всего в отеле есть девять этажей и четырнадцать номеров.



Белый отель под названием Rakuragu / Фото Dezeen

Эта концепция балкона создает культовый фасад архитектуры, а план различных балконов непосредственно уравновешивает сочетание гостиничных номеров,

– сказала соучредитель Kooo Architects Аяка Кодзима.

Во время работы над экстерьером архитекторы учитывали высоту каждого этажа и состояние домов вокруг.

"Процесс мышления базировался на наблюдении за окружающими зданиями и создании балконов в местах, где частная жизнь не будет нарушаться", – добавила Кодзима.

Балконы по одну сторону / Фото Dezeen

Отель имеет стальную каркасную конструкцию с раскосами, что расширяет пространство и увеличивает освещение в помещениях. Для интерьера разработчики выбрали палитру серых цветов. По словам соучредителя студии, именно такие цвета максимизируют эффект естественного освещения.