В центре Токио построили отель на участке 80 квадратных метров: как он выглядит
Источник:Dezeen
Японская архитектурная студия Kooo Architects спроектировала очень узкий отель Rakuragu. Он расположен на площади 83,5 квадратных метра.
Отель имеет особую форму с "вырезанными" балконами и террасами, которые размещены только по одну сторону здания. Такая планировка является нетипичной для сооружения с минимальным освещением.
Обратите внимание Появился рейтинг лучших застройщиков Киева: КН РИЕЛ вошла в тройку лидеров
Очень узкий отель на площади до 100 квадратов
Номера люкс в отеле имеют большие балконы, а меньшие двухместные номера – не имеют вообще. Всего в отеле есть девять этажей и четырнадцать номеров.
Белый отель под названием Rakuragu / Фото Dezeen
Эта концепция балкона создает культовый фасад архитектуры, а план различных балконов непосредственно уравновешивает сочетание гостиничных номеров,
– сказала соучредитель Kooo Architects Аяка Кодзима.
Во время работы над экстерьером архитекторы учитывали высоту каждого этажа и состояние домов вокруг.
"Процесс мышления базировался на наблюдении за окружающими зданиями и создании балконов в местах, где частная жизнь не будет нарушаться", – добавила Кодзима.
Отель имеет стальную каркасную конструкцию с раскосами, что расширяет пространство и увеличивает освещение в помещениях. Для интерьера разработчики выбрали палитру серых цветов. По словам соучредителя студии, именно такие цвета максимизируют эффект естественного освещения.