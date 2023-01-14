От отеля-храма до переоборудованной тюрьмы в Берлине – собрали для вас самое интересное в обзоре архитектуры 2022 года.

Читайте также Квартиры с видом на склоны Подола: вторая очередь ЖК "Львовская Площадь" введена в эксплуатацию

Бутик-отель Casa TO в Мексике

Естественное охлаждение помещения стало приоритетом для архитектора Людвига Годфруа, спроектировавшего бутик-отель на тихоокеанском побережье Мексики.



Бутик-отель Casa TO в Мексике / Фото Jaime Navarro

Литая бетонная конструкция имеет разнообразные отверстия, в том числе большие круглые вырезы, через которые проходит ветер. Кроме того, на всей территории отеля есть бассейны и открытые ванны. Годфруа отметил, что этот отель – интерпретация храма в штате Оахака, поэтому значительный акцент здесь сделан на релаксах, тишинах и покое.

Отель Terrestre в Мексике

Мексиканский архитектор Альберто Калах и его студия Taller de Arquitectura X спроектировали комплекс, полностью работающий на солнечной энергии.

Автономный отельный комплекс Terrestre / Фото Tom de Peyret

Отель Terrestre состоит из 14 вилл, ресторана под открытым небом, SPA-салона, для возведения которых был использован бетон и кирпич ручной работы.

Отель Downtown LA Proper, США

Отель на 148 номеров в центре Лос-Анджелеса отмечен премией Dezeen Awards за лучший интерьер в 2022 году. Эклектическое убранство создал дизайнер Келли Уистлер, чтобы продемонстрировать творчество города.



Эклектическая гостиница в Лос-Анджелесе / Фото Ingalls

Отель обустроили в бывшем частном клубе, построенном в 1920-х годах. Здание было вдохновлено культурами Мексики, Марокко, Испании и Португалии. Среди декора в зонах всеобщего назначения встречаются фрески, скульптуры и картины известных художников. Сами номера-люксы включают в себя частные бассейны.

Wilmina, Германия

Одна из самых удивительных новых гостиниц 2022 года – ревитализованная заброшенная женская тюрьма и здание суда в Берлине. Местная компания Grüntuch Ernst Architects превратила бывшие камеры в тихие номера, оформленные в светлых тонах, с мягкими текстурами и теплыми, приятными на ощупь материалами.



Бывшая женская тюрьма теперь стала гостиницей / Фото Patricia Parinejad

U-образный тюремный блок теперь содержит библиотеку, бар, SPA-центр и тренажерный зал, а пристройка, где находится ресторан, соединяет здание с бывшим домом суда, где и обустроили рецепцию.

Дом "Биосфера", Швеция

В 2022 году гостиница Treehotel добавила еще один дом на дереве, спроектированный студией BIG.



Номер на дереве / Фото BIG

Здание оформлено 350 скворечниками разного размера. Каждое из них закреплено на металлической сетке. За шаровидным каркасом скрыт стеклянный куб площадью 34 квадратных метра. Внутри гостей ожидает кровать, туалет и зона отдыха, спроектированная специально для наблюдения за птицами.

К теме Порция вдохновения: названы 10 лучших интерьеров 2022 года

Patina Maldives в Мальдивах

В рамках проекта бразильского офиса Studio MK27 удалось превратить остров искусственного архипелага Фари в роскошный отельный курорт с уединенными пляжными люксами и водными виллами, выходящими в море.



Все номера защищены от взглядов посторонних / Фото Fernando Guerra

Окрашенные в землистые оттенки дома перекликаются с ландшафтом региона. Все постройки не превышают высоту деревьев, поэтому каждый номер максимально изолирован.

Ace Hotel Toronto, Канада

Бренд Ace Hotel продолжил сотрудничество с бюро Shim-Sutcliffe Architects. В результате сеть удалось расшириться и в Торонто.



В отеле продумана каждая зона / Фото Jess Laird

Ace Hotel Toronto рассчитан на 123 номера. Фасад создан из красного кирпича. В номерах отеля и в местах общего пользования представлены оригинальные произведения искусства.

Вилла Floating Cloud Township в Китае

Китайская студия More Design Office отремонтировала шесть традиционных заброшенных домов, чтобы создать современные гостевые поселения в провинции Чжэцзян.



Отель является частью глобального проекта по привлечению туристов / Фото Xun Zheng

Новые окна и перегородки создают контраст с текстурированными земляными стенами, а также оригинальными дверями.

Отель Flavia в Мексике

Мексиканская архитектурная фирма RootStudio строила гостиницу на 27 номеров, не имея конечного плана. Здание вводилось в эксплуатацию поэтапно, как "жилая скульптура", поэтому большинство деталей проекта прорабатывалось на месте.



Отель строился интуитивно / Фото Lizzet Ortiz and Deslior

В результате получилось здание, организованное вокруг двора, заполненного эндемической растительностью.

Artchimboldi Menorca в Испании

Бывшая школа для девочек стала новой локацией гостиничной компании Artchimboldi. Совместно с архитектором Эммой Марти это место удалось превратить в удобный хостел для работы и отдыха.



Хостел с капсульными номерами в Испании / Фото Pol Viladoms

В здании есть просторы, ориентированные на рабочие встречи и конференции, а также деревянные "капсулы", где можно остановиться на ночь.