Издание Dezeen назвало 10 лучших отелей 2022 года: как они выглядят
Источник:Dezeen
За 2022 год на сайте Dezeen было представлено более 50 проектов и хостелов со всего мира. Проанализировав их, авторы отобрали десятку построек с особым дизайном, формой или историей возведения.
От отеля-храма до переоборудованной тюрьмы в Берлине – собрали для вас самое интересное в обзоре архитектуры 2022 года.
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Бутик-отель Casa TO в Мексике
Естественное охлаждение помещения стало приоритетом для архитектора Людвига Годфруа, спроектировавшего бутик-отель на тихоокеанском побережье Мексики.
Бутик-отель Casa TO в Мексике / Фото Jaime Navarro
Литая бетонная конструкция имеет разнообразные отверстия, в том числе большие круглые вырезы, через которые проходит ветер. Кроме того, на всей территории отеля есть бассейны и открытые ванны. Годфруа отметил, что этот отель – интерпретация храма в штате Оахака, поэтому значительный акцент здесь сделан на релаксах, тишинах и покое.
Отель Terrestre в Мексике
Мексиканский архитектор Альберто Калах и его студия Taller de Arquitectura X спроектировали комплекс, полностью работающий на солнечной энергии.
Отель Terrestre состоит из 14 вилл, ресторана под открытым небом, SPA-салона, для возведения которых был использован бетон и кирпич ручной работы.
Отель Downtown LA Proper, США
Отель на 148 номеров в центре Лос-Анджелеса отмечен премией Dezeen Awards за лучший интерьер в 2022 году. Эклектическое убранство создал дизайнер Келли Уистлер, чтобы продемонстрировать творчество города.
Эклектическая гостиница в Лос-Анджелесе / Фото Ingalls
Отель обустроили в бывшем частном клубе, построенном в 1920-х годах. Здание было вдохновлено культурами Мексики, Марокко, Испании и Португалии. Среди декора в зонах всеобщего назначения встречаются фрески, скульптуры и картины известных художников. Сами номера-люксы включают в себя частные бассейны.
Wilmina, Германия
Одна из самых удивительных новых гостиниц 2022 года – ревитализованная заброшенная женская тюрьма и здание суда в Берлине. Местная компания Grüntuch Ernst Architects превратила бывшие камеры в тихие номера, оформленные в светлых тонах, с мягкими текстурами и теплыми, приятными на ощупь материалами.
Бывшая женская тюрьма теперь стала гостиницей / Фото Patricia Parinejad
U-образный тюремный блок теперь содержит библиотеку, бар, SPA-центр и тренажерный зал, а пристройка, где находится ресторан, соединяет здание с бывшим домом суда, где и обустроили рецепцию.
Дом "Биосфера", Швеция
В 2022 году гостиница Treehotel добавила еще один дом на дереве, спроектированный студией BIG.
Здание оформлено 350 скворечниками разного размера. Каждое из них закреплено на металлической сетке. За шаровидным каркасом скрыт стеклянный куб площадью 34 квадратных метра. Внутри гостей ожидает кровать, туалет и зона отдыха, спроектированная специально для наблюдения за птицами.
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Patina Maldives в Мальдивах
В рамках проекта бразильского офиса Studio MK27 удалось превратить остров искусственного архипелага Фари в роскошный отельный курорт с уединенными пляжными люксами и водными виллами, выходящими в море.
Все номера защищены от взглядов посторонних / Фото Fernando Guerra
Окрашенные в землистые оттенки дома перекликаются с ландшафтом региона. Все постройки не превышают высоту деревьев, поэтому каждый номер максимально изолирован.
Ace Hotel Toronto, Канада
Бренд Ace Hotel продолжил сотрудничество с бюро Shim-Sutcliffe Architects. В результате сеть удалось расшириться и в Торонто.
В отеле продумана каждая зона / Фото Jess Laird
Ace Hotel Toronto рассчитан на 123 номера. Фасад создан из красного кирпича. В номерах отеля и в местах общего пользования представлены оригинальные произведения искусства.
Вилла Floating Cloud Township в Китае
Китайская студия More Design Office отремонтировала шесть традиционных заброшенных домов, чтобы создать современные гостевые поселения в провинции Чжэцзян.
Отель является частью глобального проекта по привлечению туристов / Фото Xun Zheng
Новые окна и перегородки создают контраст с текстурированными земляными стенами, а также оригинальными дверями.
Отель Flavia в Мексике
Мексиканская архитектурная фирма RootStudio строила гостиницу на 27 номеров, не имея конечного плана. Здание вводилось в эксплуатацию поэтапно, как "жилая скульптура", поэтому большинство деталей проекта прорабатывалось на месте.
Отель строился интуитивно / Фото Lizzet Ortiz and Deslior
В результате получилось здание, организованное вокруг двора, заполненного эндемической растительностью.
Artchimboldi Menorca в Испании
Бывшая школа для девочек стала новой локацией гостиничной компании Artchimboldi. Совместно с архитектором Эммой Марти это место удалось превратить в удобный хостел для работы и отдыха.
Хостел с капсульными номерами в Испании / Фото Pol Viladoms
В здании есть просторы, ориентированные на рабочие встречи и конференции, а также деревянные "капсулы", где можно остановиться на ночь.