Рай для отшельника: в Британии можно арендовать "отрезанный от мира" дом

Этот дом в Британии официально можно назвать "отрезанным от мира". Ведь добраться до него можно только пешком. Также в доме нет электричества и интернета.

Этот дом расположен на территории Озерного края, которая находится под охраной. Он станет излюбленным местом отшельников или любого, кто хочет пожить наедине. Дом можно арендовать на ночь за 28,50 фунтов стерлингов (около 1 300 гривен).

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"Самый одинокий дом Британии"

Дом вокруг окружает невероятная дикая природа, а изнутри открываются увлекательные виды. Чтобы добраться до ближайшей деревни, нужно пройти пешком 1 час 20 минут, так что времени полюбоваться окружающей средой будет достаточно.



Вокруг нет ни души / Фото Tim Stewart

В нем есть шесть спален и пять ванных комнат. Почти 200-летний дом оборудован солнечными батареями, чтобы дать освещение и горячую воду. Отапливают дом только дровяными печами.



Гостиная в "самом одиноком доме" / Фото Tim Stewart

Впервые здание было выставлено на продажу в 2021 году за 1,8 миллиона долларов, но его никто не купил. Очевидно, из-за "отрезанности от мира".

В ноябре он вернулся на рынок. В этот раз его продают уже с земельным участком примерно за 12,2 миллиона долларов. Но дом уже еще сдают в аренду для бесстрашных искателей приключений, которые желают почувствовать дикую природу.