Пара превратила пустой лофт в уютное жилье для семьи
Источник:The Wall Street Journal
Жилищный кризис в США, побуждает жителей идти на радикальные шаги и переоборудовать нежилые помещения в семейные дома.
После девятимесячных поисков жилья, Чарльз и Лаура Триббетт купили пустой лофт в Чикаго. Помещение площадью 306 квадратных метров в 2017 году обошлось им в 1,075 миллиона долларов.
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Вся площадь была одной сплошной комнатой, так что паре пришлось начать преобразование пространства с создания удобной планировки.
Больше года супруги прожили в открытом пространстве. В течение этого времени они разрабатывали проект будущего жилья и, возможно, процесс затянулся бы еще на долгие годы, если бы не новость о беременности Лауры. Так, у пары появился план завершить ремонт до рождения ребенка.
Первый этап
В доме остались индустриальные элементы / Фото The Wall Street Journal
Первоочередной задачей стало разделение огромного открытого пространства на изолированные комнаты. В то же время пара решила сохранить идею open-space в гостиной.
Большинство домов в Чикаго прямолинейные. Вы получаете одинаковую планировку… Гостиная, затем кухня, семейная комната,
– рассказывают Триббетты.
Они же смогли создать индивидуальное планирование, удовлетворяющее потребности семьи.
Переезд и смещение дедлайнов
Зона гостиной осталась открытой / Фото The Wall Street Journal
Во время ремонта пара переезжала дважды: впервые – в арендованную квартиру вблизи лофта, второй – к родителям Чарльза. Они признаются, что ожидали завершить реконструкцию через 4 – 5 месяцев, однако процесс затянулся почти на год.
Параллельно в лофте начался ремонт санузла и кухни. На возведение стен, рабочую силу, подведение коммуникаций и отделку ушло 500 тысяч долларов.
Пространство, которое постоянно трансформируется
Пара переоборудовала бывший кабинет в гостевую комнату / Фото The Wall Street Journal
Прожив почти год в новом доме, пара решилась на еще один ремонт.
Дело в том, что домашний офис Чарльза, который он использовал во время пандемии Covid-19, был отделен от основного жилого помещения только стеклянной перегородкой. Между тем, их дочь Натали уже начала изучать все уголки дома и нередко мешала отцу во время онлайн-встреч с коллегами.
Обновленный офис со спортзалом / Фото The Wall Street Journal
Мы решили превратить гостевую комнату в офис и обустроить там домашний спортзал. Старый кабинет теперь является зоной отдыха с раскладным диваном для гостей.
– рассказывает Лаура.
Они завершили ремонт в августе 2021 года.