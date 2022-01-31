Пара превратила пустой лофт в уютное жилье для семьи

Жилищный кризис в США, побуждает жителей идти на радикальные шаги и переоборудовать нежилые помещения в семейные дома.

После девятимесячных поисков жилья, Чарльз и Лаура Триббетт купили пустой лофт в Чикаго. Помещение площадью 306 квадратных метров в 2017 году обошлось им в 1,075 миллиона долларов.

Читайте также С отделкой или без: какую квартиру купить, чтобы сэкономить время и средства

Вся площадь была одной сплошной комнатой, так что паре пришлось начать преобразование пространства с создания удобной планировки.

Больше года супруги прожили в открытом пространстве. В течение этого времени они разрабатывали проект будущего жилья и, возможно, процесс затянулся бы еще на долгие годы, если бы не новость о беременности Лауры. Так, у пары появился план завершить ремонт до рождения ребенка.

Первый этап



В доме остались индустриальные элементы / Фото The Wall Street Journal

Первоочередной задачей стало разделение огромного открытого пространства на изолированные комнаты. В то же время пара решила сохранить идею open-space в гостиной.

Большинство домов в Чикаго прямолинейные. Вы получаете одинаковую планировку… Гостиная, затем кухня, семейная комната,

– рассказывают Триббетты.

Они же смогли создать индивидуальное планирование, удовлетворяющее потребности семьи.

Переезд и смещение дедлайнов



Зона гостиной осталась открытой / Фото The Wall Street Journal

Во время ремонта пара переезжала дважды: впервые – в арендованную квартиру вблизи лофта, второй – к родителям Чарльза. Они признаются, что ожидали завершить реконструкцию через 4 – 5 месяцев, однако процесс затянулся почти на год.

Параллельно в лофте начался ремонт санузла и кухни. На возведение стен, рабочую силу, подведение коммуникаций и отделку ушло 500 тысяч долларов.

Пространство, которое постоянно трансформируется



Пара переоборудовала бывший кабинет в гостевую комнату / Фото The Wall Street Journal

Прожив почти год в новом доме, пара решилась на еще один ремонт.

Дело в том, что домашний офис Чарльза, который он использовал во время пандемии Covid-19, был отделен от основного жилого помещения только стеклянной перегородкой. Между тем, их дочь Натали уже начала изучать все уголки дома и нередко мешала отцу во время онлайн-встреч с коллегами.



Обновленный офис со спортзалом / Фото The Wall Street Journal

Мы решили превратить гостевую комнату в офис и обустроить там домашний спортзал. Старый кабинет теперь является зоной отдыха с раскладным диваном для гостей.

– рассказывает Лаура.

Они завершили ремонт в августе 2021 года.