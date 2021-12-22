Пара самостоятельно отремонтировала старый дом: сколько удалось сэкономить

Пара поделилась этапами превращения устаревшего жилья в роскошное пространство для большой семьи. Благодаря тому, что они решили отказаться от большинства подрядчиков, на ремонте удалось сэкономить 34 500 фунтов стерлингов (более 45 тысяч долларов).

Анна и Фил Куперы купили дом с тремя спальнями в Манчестере за 175 тысяч фунтов стерлингов в далеком 2009 году. К тому времени он был в отличном состоянии, поэтому пара решила ничего не менять.

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Однако с годами Анна и Фил захотели создать функциональное пространство, отвечающее потребностям их семьи. Тем более, за 11 лет она пополнилась двумя детьми.

Пристройка и ремонт



Начало ремонтных работ / Фото инстаграм renovation_at_5a

В июне 2020 года началось строительство одноэтажной пристройки. Большинством производственных процессов занялся Фил.

На этом этапе пара израсходовала 72 500 фунтов стерлингов. Звучит как сумасшедшая сумма, однако, по их оценкам, аналогичное расширение в Манчестере составляет 107 тысяч фунтов стерлингов. Это значит, что они сэкономили на первом этапе работ.

Команда, работавшая над ремонтом



Все работы пара выполняла самостоятельно / Фото инстаграм renovation_at_5a

Пара наняла архитектора, который был другом семьи. Так они заручились поддержкой эксперта, дававшего компетентную оценку их намерениям и идеям. Чтобы ускорить процесс, им помогали профессиональные каменщики и бригада, которая занималась монтажом крыши.

Все остальные работы, включая заливку фундамента, установку кухни, сантехнику, настил полов, отделку и электричество пара выполняла самостоятельно.

Как проходили ремонтные работы



Первый этаж стал кухней-гостиной с открытой планировкой / Фото инстаграм renovation_at_5a

На первом этаже пара снесла стены между гостиной, кухней и ванной. Это помогло создать одно просторное помещение, где заменили цвет стен и пол. Чтобы обеспечить первый этаж достаточным количеством природного света, Анна и Фил установили двухметровое панорамное окно.



Фасад дома и летняя терраса / Фото инстаграм renovation_at_5a

В обновленном санузле пара установила стильную ванную и заменила покрытие плиткой в викторианском стиле.

Второй этаж Анна и Фил выделили под семейное пространство. Сейчас здесь расположены 3 спальни, 2 из которых – детская. Также здесь есть хозяйственная ванная.

Какие проблемы могут возникнуть при ремонте



Задний двор / Фото инстаграм renovation_at_5a

Жить в полуразрушенном доме с двумя детьми было сложно, поэтому пришлось искать новое место для временного проживания. Так, во время ремонта семья переехала в гостиницу. Когда они возвращались в дом, чтобы завершить очередной этап работ, кухней служил гараж. Здесь разместилась небольшая электроплитка и импровизированный стол.

Еще одна проблема была связана с задержками материалов из-за пандемии COVID-19. Не все заказы доставлялись вовремя, а некоторых и вовсе не было на складах из-за сбоев глобальных поставок. Это еще больше затянуло процесс постройки и ремонта.



Столовая с авторским столом / Фото установок renovation_at_5a

Третья проблема – бюджет. Семья Куперов действительно не плохо сэкономила на оплате работы бригадиров, но постоянное повышение стоимости материалов спровоцировало неожиданные расходы. Сейчас они предупреждают всех, кто начинает ремонт, закладывать в проект дополнительные расходы.