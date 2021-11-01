Пара собственноручно построила крошечный дом в саду и смогла заработать на его сдаче в аренду

Пара рассказывает, что их идея построить крошечный дом в своем саду превратилась в прибыльный бизнес. Сейчас они сдают жилье, созданное собственными руками за 3500 долларов в месяц.

Рассказываем, как проходило строительство домика, вызывающего ажиотаж на Airbnb и приносящего 42 тысячи долларов прибыли в год. Читайте на Недвижимость 24!

Интересно Что нужно знать о налоге на недвижимость в Украине: известный девелопер назвал главные нюансы

Как происходило строительство

В тактоке пара поделилась всем процессом строительства: от закладки фундамента до облицовки фасада.

Тиктокеры самостоятельно подвели фундамент под модульный дом. После этого они дождались подрядчиков, установивших стены и потолок. Этот этап занял всего 2 рабочих дня.

Интерьер домика

В доме есть кухня, гостиная и спальня на втором уровне / Фото The Sun

В домике площадью 22 квадратных метра поместилась полноценная кухня с плитой и холодильником, гостиная, а также спальня на втором уровне. Чтобы проводить больше времени на дворе, пара добавила еще один важный элемент – террасу для отдыха.

Как сообщает Стеф, которой и принадлежит опубликованное видео, на заказ модульной конструкции и ее установку, пара потратила всего 37 545 долларов (987 447 гривен). Пользователи тиктока активно интересуются, как им удалось заплатить за дом. Стеф ответила в комментариях, что сумма была небольшой и вместе с партнером им удалось собрать ее наличными.

Пара возле своего дома / Фото инстаграм openhouse_austin

Сейчас пара сдает дом на Airbnb и отмечает, что это огромный источник семейного дохода.