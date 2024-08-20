Маргарет опубликовала в тиктоке видео из отеля, в котором рассказала об их опыте. Пара решила пожить в номере из-за того, что одна ночь в такой открытой комнате была бесплатной.

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Номер размещен сразу возле рецепции

Женщина призналась, что перед приездом не имела представления о том, что это за номер. Ее просто привлекло предложение пожить бесплатно.

Когда рассказываю о номере, который имеет вид стеклянной коробки, я буквально имею в виду стены из стекла в вестибюле отеля. Мы были совершенно не готовы к этому опыту,

– рассказала Маргарет.

На видео видно, как Маргарет и Кори отдыхают в номере со стеклянными стенами, пока другие гости и работники отеля ходят вокруг их комнаты.

Впоследствии пара узнала, что ночью на их этаже не выключают свет. Гостям объяснили, что это арт-отель, и их комната является частью экспозиции. Паре пришлось быть на виду не только днем, но и ночью.

Гостиничный номер со стеклянными стенами: смотрите видео

Видео собрало более 2 миллионов просмотров. Многие зрители поделились своими впечатлениями:

Я бы кричал все время;

Надо быть отчаянным человеком, чтобы на такое решиться;

Кошмар интроверта.

Маргарет советует всем, кто решится пожить в номере этого отеля, взять с собой ушные затычки и маски для глаз.