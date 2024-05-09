Джош говорит, что всегда хотел иметь собственное жилье, но не было на это средств. Парень не раз думал о том, что же ему делать, и так возникла идея с переоборудованием гаража. Теперь Джош вместе с девушкой имеют свое уютное гнездышко.

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На ремонт понадобилась неделя

Большую часть ремонтных работ парень выполнял сам, однако электричество, штукатурку и сантехнику поручил подрядчикам. На переобустройство он потратил 15 тысяч фунтов стерлингов (около 738 тысяч гривен). Это значительно меньше даже суммы задатка на покупку жилья.

В его доме есть отдельная ванная комната, кухня и спальня. Чтобы сэкономить, Джонс купил много подержанной техники, в частности раковину, стиральную машину и плитку.



Спальня в гараже / Скриншот видео

О расходах он рассказал в одном из своих видео: 3 750 фунтов стерлингов – на электричество, 570 фунтов – на ванну, 500 фунтов – на кухню и 520 фунтов – на напольное покрытие.

Процесс ремонта занял всего лишь неделю. Пользователи были поражены изобретательностью и настойчивостью парня: "Хорошая работа. Ты – легенда, друг", "Конечно, помещение маленькое, но свое".

Одна из пользовательниц поделилась, что теперь думает над таким проектом и для своих детей, которые также не имеют своего уголка.