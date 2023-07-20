Дом возле Миссисипи: на рынке появилось уникальное жилье с невероятными видами

Особое здание с видом на реку Миссисипи расположено в Луизиане, штат Миссури. Дом стоит на месте бывшего каменного карьера.

Дом площадью более 400 квадратных метров с четырьмя спальнями появился на рынке за 995 тысяч долларов. В последний раз его продавал в 2018 году тот же агент по недвижимости, что и сейчас. Брайан Сон хорошо помнит это жилье, говорит, что оно напоминает речную лодку.

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Собственное жилье над Миссисипи

Настоящий владелец использовал дом как основное место жительства. Но в целом он считается пожилым домом. Агент говорит, что этот дом может стать хорошим источником дохода и говорится не об обычной аренде.

"Проведение свадьбы. Там, где есть теннисные корты, можно поставить палатки. Недалеко от обрыва над рекой выйдут отличные фотографии, ведь там невероятные виды", – считает Брайан.

Настоящий владелец любит историю дома и очень заботился о сохранении его прошлого. В интерьере сохранились оригинальные встроенные шкафы, лепнина, паркетный пол, стены из белой сосны, три камина.

Прекрасные виды из каждого уголка / Фото Realtor

"Участок площадью 10 акров также особенный благодаря виду на Луизианский железнодорожный мост, который пересекает реку Миссисипи, соединяя Миссури с Иллинойсом", – рассказывает агент.

В собственности даже есть пристроенный гараж на две машины. Сегодня это обычное дело, никто не удивится. Но в 1939 году, когда построили дом, это была тяжелая работа.

Настоящий владелец надеется, что следующим хозяином станет тот, кто будет ценить уникальную архитектуру и историю дома.