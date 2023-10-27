Пентхаус расположен в Новом Орлеане, а точнее над ним, ведь он очень высоко. Его построили в 2020 году, как отмечают агенты, для самого взыскательного покупателя.

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Этот пентхаус площадью 400 квадратных метров является самым большим в здании. "Появление The Four Seasons кардинально изменило ситуацию на набережной Нового Орлеана и обеспечило уровень роскоши и легкости, которых никогда раньше не было", – говорит агент Элизабет Макналти.

Лучшее, что можно получить от жизни в пентхаусе, – это виды. Таких, как в этом доме, вы больше не увидите (панорама к востоку, северу и западу). Увлекает также роскошный интерьер с высокими потолками, панорамными окнами, оригинальным камином, стильными светильниками и другим.

В пентхаусе есть светлая и просторная столовая, предназначенная для масштабных развлечений. Она достаточно велика, чтобы разместить обеденный стол на 12 гостей. Роскошная, полностью белая кухня особенная благодаря мраморным поверхностям и подвесным светильникам.

Сдержанный, но роскошный интерьер / Фото Realtor

Также в доме есть три спальни, офис и просторный основной люкс с отдельной зоной отдыха, ванной и гардеробом.

Также новые владельцы могут иметь доступ ко многим удобствам отеля за ежемесячную плату в размере 6 996 долларов США. Речь идет о спа- и фитнес-центрах, круглосуточном обслуживании номеров и питании в двух высококлассных ресторанах.

Кое-что есть и бесплатно, в частности, посещение кинотеатра, детской игровой комнаты и оригинальной исторической столовой. Среди других преимуществ – круглосуточное обслуживание автомобилей и крытая автостоянка, а также два частных лифта для доступа к пентхаусу.