Самая дорогая квартира в Киеве: сколько она стоит и где расположена

На Печерске продают роскошную трехэтажную квартиру с террасой. Сейчас это самое дорогое помещение с ремонтом на рынке столицы.

Пентхаус имеет площадь аж 600 квадратных метров. Его стоимость составляет 4,5 миллиона долларов, то есть около 178 миллионов гривен, сообщает Недвижимость 24, проанализировав объявления на платформе OLX.

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Что предлагают за 4,5 миллиона долларов

В пентхаусе есть девять комнат, включая гостиную, кухню-столовую и два кабинета. Также новый владелец или владелица будут иметь два балкона, лоджию и террасу.

Дизайн интерьера выполнили по авторскому проекту в светлых нейтральных тонах. Из каждого окна квартиры открывается панорамный вид на Киев.

Самая дорогая квартира в Киеве с ремонтом / Фото OLX

По данным объявления, мебель и техника в пентхаусе мировых брендов. Среди дополнительных преимуществ – система кондиционирования, видеодомофон, система фильтрации и очистки воды и сигнализация. В стоимость также входит два паркоместа в подземной парковке.

"Зона жилой застройки, закрытая территория ЖК, супермаркет, школа, детский сад, рестораны, кафе, фитнес-студии, салоны красоты", – отмечают в объявлении.

Пентхаус расположен на 8 – 10 этажах. Продажей этого жилья занимается агентство по недвижимости.