Пентхаус має площу аж 600 метрів квадратних. Його вартість становить 4,5 мільйона доларів, тобто близько 178 мільйонів гривень, повідомляє Нерухомість 24, проаналізувавши оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують за 4,5 мільйона доларів

У пентхаусі є дев'ять кімнат, враховуючи вітальню, кухню-їдальню та два кабінети. Також новий власник чи власниця будуть мати два балкони, лоджію і терасу.

Дизайн інтер'єру виконали за авторським проєктом у світлих нейтральних тонах. З кожного вікна квартири відкривається панорамний вигляд на Київ.

Найдорожча квартира в Києві з ремонтом / Фото OLX

За даними оголошення, меблі та техніка в пентхаусі світових брендів. Серед додаткових переваг – система кондиціювання, відеодомофон, система фільтрації та очищення води та сигналізація. У вартість також входить два паркомісця в підземній стоянці.

"Зона житлової забудови, закрита територія ЖК, супермаркет, школа, дитячий садок, ресторани, кафе, фітнес-студії, салони краси", – зазначають в оголошенні.

Пентхаус розташований на 8 – 10 поверхах. Продажем цього житла займається агентство з нерухомості.