В Норвегии возвели уникальный дом с естественной вентиляцией: как это работает

В бывшем промышленном районе Осло завершили строительство мультифункционального комплекса Vertikal Nydalen. Это первое здание с системой естественного климата в Норвегии.

Комплекс из восемнадцати этажей построили на участке, который долго служил стоянкой. Над ним работало архитектурное бюро Snøhetta.

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Упрощенная климатическая система

В здании есть как коммерческие зоны, так и жилые помещения. На уровне улиц разместили рестораны, на следующих пяти этажах – офисы, а выше – квартиры. Также разработчики позаботились о подземном паркинге, но не для автомобилей, а для велосипедов.

Такой проект является уникальным, ведь разработан с учетом решений устойчивой энергетики. Vertikal Nydalen имеет упрощенную и самостоятельную климатическую систему. Архитекторы применили triple zero solution ("тройное нулевое решение").

Многофункциональный комплекс с естественной вентиляцией / Фото Snøhetta

Это означает, что офисам и квартирам не нужно будет покупать энергию для отопления, охлаждения или вентиляции. Об этом уже позаботились заранее благодаря использованию природного климата и геотермальных скважин. Тепловая помпа питает фотоэлектрические панели на крыше, а бетонные стены поглощают тепло днем и отдают его ночью.

Воздух циркулирует по помещениям без механических вентиляторов. Он поступает через клапаны или окна, которые открываются и закрываются по необходимости. Когда два окна открываются с разных сторон здания, разница давления заставляет воздух двигаться через помещение – так происходит циркуляция.