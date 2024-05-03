Комплекс з вісімнадцяти поверхів збудували на ділянці, що довго слугувала стоянкою. Над ним працювало архітектурне бюро Snøhetta.

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Спрощена кліматична система

У будівлі є як комерційні зони, так і житлові помешкання. На рівні вулиць розмістили ресторани, на наступних п'яти поверхах – офіси, а найвище – квартири. Також розробники подбали про підземний паркінг, але не для автомобілів, а для велосипедів.

Такий проєкт є унікальним, адже розроблений з урахуванням рішень сталої енергетики. Vertikal Nydalen має спрощену та самостійну кліматичну систему. Архітектори застосували triple zero solution ("потрійне нульове рішення").

Багатофункціональний комплекс з природною вентиляцією / Фото Snøhetta

Це означає, що офісам і квартирам не потрібно буде купувати енергію для опалення, охолодження чи вентиляції. Про це вже подбали заздалегідь завдяки використанню природного клімату та геотермальних свердловин. Теплова помпа живить фотоелектричні панелі на даху, а бетонні стіни поглинають тепло вдень і віддають його вночі.

Повітря циркулює приміщеннями без механічних вентиляторів. Воно надходить через клапани або вікна, які відчиняються і зачиняються за потреби. Коли два вікна відчиняються з різних боків будівлі, різниця тиску змушує повітря рухатися через приміщення – так відбувається циркуляція.