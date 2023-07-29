Как прочистить канализацию пищевой содой и уксусом: пошаговая инструкция

Пищевая сода всегда помогает, когда нужно очистить канализацию и избавиться от неприятного запаха. В конце концов, регулярная чистка пищевой содой может предотвратить образование засоров.

Прежде чем использовать различные химические средства для очистки канализации, попробуйте использовать соду с уксусом. Сода – чудо-средство для тех, кто тем более отказался от химикатов и не имеет их дома.

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Чистим канализацию содой и уксусом

Вскипятите чайник. Добавьте несколько капель посуды в канализацию и осторожно влейте кипяток. Моющее средство поможет растворить жирные пробки.

Насыпьте одну чашку пищевой соды в канализацию. Вы можете использовать для этого мерный стакан или воронку, если у вас небольшой ливень. Теперь налейте одну чашку дистиллированного белого уксуса в канализацию.

Не удивляйтесь возникающей звуковой реакции. Пищевая сода – это щелочное вещество, а уксус – мягкая кислота. Когда оба смешиваются, они реагируют несколько резко, нейтрализуя друг друга. Шипение, которое вы слышите – это реакция, во время которой рассасывается засор в вашей канализации.

Когда шипение утихнет, подождите еще пять минут. Используйте это время, чтобы вскипятить два стакана воды. Промойте канализацию этим дополнительным кипятком.

Возможно, процедуру нужно будет повторить дважды. Все зависит от уровня засорения вашей канализации. Если этот способ не помогает, используйте метод пищевой соды и соли.