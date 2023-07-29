Перш ніж використовувати різні хімічні засоби для чищення каналізації, спробуйте використати соду з оцтом. Сода – диво-засіб для тих, хто тим паче відмовився від хімікатів і не має їх удома.

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Чистимо каналізацію содою та оцтом

Закип'ятіть чайник. Додайте кілька крапель засобу для посуду в каналізацію та обережно влийте окріп. Мийний засіб допоможе розчинити жирні пробки.

Насипте одну чашку харчової соди в каналізацію. Ви можете використовувати для цього мірний стакан або лійку, якщо у вас малий злив. Тепер налийте одну чашку дистильованого білого оцту в каналізацію.

Зверніть увагу! Не дивуйтеся звуковій реакції, яка виникає. Харчова сода – це лужна речовина, а оцет – м'яка кислота. Коли обидва змішуються, вони реагують дещо різко, нейтралізуючи один одного. Шипіння, яке ви чуєте, – це реакція, під час якої розсмоктується засмічення у вашій каналізації.

Коли шипіння вщухне, зачекайте ще п'ять хвилин. Використайте цей час, щоб закип'ятити дві склянки води. Промийте каналізацію цим додатковим окропом.

Можливо, процедуру треба буде повторити двічі. Усе залежить від рівня засмічення вашої каналізації. Якщо цей спосіб не допомагає, скористайтеся методом харчової соди та солі.