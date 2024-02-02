Дом из нескольких тысяч пивных бутылок: это жилье в пустыне удивит даже самых креативных

В пустыне штата Аризона продают дом с уникальными стенами. Снаружи и внутри они сделаны из камня и нескольких тысяч стеклянных бутылок из-под пива.

Чтобы поверить в существование такого жилья, надо увидеть его собственными глазами, говорят агенты по недвижимости. Это тысяч стеклянных бутылок разного размера расположены между камнями и деревянными балками. Стоимость такого шедевра – 433 тысячи долларов.

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Уникальный дом-пещера среди пустыни

Жилье построили еще в 1968 году, и на вид оно больше напоминает пещеру, чем дом. На площади 250 квадратных метров обустроили три спальни, три ванные комнаты, кухню, гостиную и столовую. Также в собственности принадлежит бильярдная комната и отдельный гостевой коттедж.

Для визуального интереса при строительстве использовали пивные бутылки разных цветов, создав определенные узоры. Люди, которые работали над проектом, были очень творческие.

Например, одна из ванных комнат внутри сделана только из камня и бутылок прозрачного, зеленого, и оранжевого цветов. Как элемент декора там использовали колесо от велосипеда и металлический сосуд. Уникальные детали в доме повсюду: чего только стоят пышные каменные сиденья, глубокие скальные камины и уютные альковы.

Творческий подход к проектированию поражает / Фото MLSSAZ

Во дворе также есть крытая кухня со столовой на участке площадью 185 квадратов со многими верандами и выходами. Даже гараж для авто обустроили. И это все в окружении заоблачных кактусов и других пустынных растений.