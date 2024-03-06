Интерьер поразит уникальностью: во Флориде продают "пивной дом" по очень низкой цене

Если посмотреть на этот дом в солнечной Флориде, то внешне вы не увидите ничего особенного. Дело в том, что уникальным является именно интерьер. А стоит это двухэтажный дом не так уж и много - 96 тысяч долларов.

Недвижимость с двумя спальнями и двумя ванными комнатами действительно стоит очень дешево. Ее цена на 260 тысяч долларов меньше, чем средняя за дом в Британии. Однако жить там сможет не каждый. Агенты по недвижимости говорят, что жилье точно понравится любителям пива.

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Дом в идеальном месте, но с "пивным интерьером"

Дом расположен в тихом жилом районе, и имеет ухоженный двор. Ко входу ведет высокая каменная лестница, а за дверью – настоящая неожиданность. Агенты говорят, что домом это место могут назвать только настоящие фанаты пива.

Кухня с "пивными стенами" / Фото Kearney & Associates Realty

Дело в том, что предыдущий владелец украсил каждую доступную стену и потолок банками с пивом. Они размещены вплотную и покрывают все поверхности. На стенах есть только несколько щелей, которые намеренно оставили для доступа к выключателям света и настенных светильников. Даже внутренняя часть шкафа для одежды и кухонной панели отделали пивными жестянками. Нетронутой креативный владелец оставил только ванную комнату.

Обеденный уголок / Фото Kearney & Associates Realty

В спальне тоже "пивной интерьер" / Фото Kearney & Associates Realty

Известно, что в доме жил Майк Амелотт – ветеран ВМС США, который переехал туда еще в 1986 году. Он пил исключительно одну марку пива в течение более 40 лет и хранил бутылки. В 1990 году мужчина начал украшать все вокруг бутылками, а остановился только через 16 лет.