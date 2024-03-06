Нерухомість із двома спальнями та двома ванними кімнатами справді коштує дуже дешево. Її ціна є на 260 тисяч доларів меншою, ніж середня за будинок у Британії. Проте жити там зможе не кожен. Агенти з нерухомості кажуть, що житло точно сподобається любителям пива.

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Будинок в ідеальному місці, але з "пивним інтер'єром"

Будинок розташований у тихому житловому районі, і має доглянуте подвір'я. До входу ведуть високі кам'яні сходи, а за дверима – справжня несподіванка. Агенти кажуть, що домом це місце можуть назвати тільки справжні фанати пива.

Кухня з "пивними стінами" / Фото Kearney & Associates Realty

Річ у тім, що попередній власник прикрасив кожну доступну стіну та стелю банками з пивом. Вони розміщені впритул і покривають усі поверхні. На стінах є лише кілька щілин, які навмисно залишили для доступу до вимикачів світла та настінних світильників. Навіть внутрішня частина шафи для одягу та кухонної панелі обробили пивними бляшанками. Недоторканою креативний власник залишив тільки ванну кімнату.

Обідній куточок / Фото Kearney & Associates Realty

У спальні теж "пивний інтер'єр" / Фото Kearney & Associates Realty

Відомо, що в будинку жив Майк Амелотт – ветеран ВМС США, який переїхав туди ще в 1986 році. Він пив винятково одну марку пива протягом понад 40 років і зберігав пляшки. У 1990 році чоловік почав прикрашати все довкола пляшками, а зупинився лише через 16 років.