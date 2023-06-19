Летом все хотят отдыха у воды. Теперь у вас будет соблазн жить под открытым небом в уютном доме в Орегоне, Вашингтоне или Калифорнии. Вот 5 недвижимости с разными удобствами.
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Саусалито, Калифорния
- Цена: 2 890 000 долларов
Это одно из самых роскошных жилых судов, которые мы когда-либо видели. Она имеет площадь 255 квадратных метров и вмещает четыре спальни.
Дом на воде в Саусалито / Фото Realtor
Портленд, Орегон
- Цена: 435 тысяч долларов
Дом площадью 111 квадратных метров отличается удобной спальней на мансарде. Интерьер полностью обшит панелями, есть много встроенных полок и мест хранения. Спален – две.
Недвижимость в Портленде / Фото Realtor
Аламедо, Калифорния
- Цена: 665 тысяч долларов
Это лодочный домик в стиле фермерского жилья. Здесь есть прекрасная спальня на чердаке с мансардными окнами и террасой с видами.
Красивый домик в Аламеде / Фото Realtor
Сиэтл, Вашингтон
- Цена: 1 350 000 долларов
Чудо на набережной: этот коттедж с двускатной крышей с витражами и красной голландской дверью – отличный вариант. Внутри вы увидите планировку, которая кажется гораздо больше и лучше, чем большинство традиционных домов площадью 76 квадратных метров.
Маленький домик для отдыха в Сиэтле / Фото Realtor
Портленд, Орегон
- Цена: 325 тысяч долларов
Плавучий дом с двумя спальнями является самым доступным вариантом среди всех. Он расположен напротив острова Сови. Жилье легко может служить семейным домом или местом отдыха на выходных.
Дом в Портленде может стать вашим домом, а не только местом отдыха / Фото Realtor