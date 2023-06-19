Сезон начался: 5 плавучих домов в США на разный карман

Дом на воде – это мечта, не правда ли? В разных штатах США на рынке появились красивые дома, некоторые даже до 500 тысяч долларов.

Летом все хотят отдыха у воды. Теперь у вас будет соблазн жить под открытым небом в уютном доме в Орегоне, Вашингтоне или Калифорнии. Вот 5 недвижимости с разными удобствами.

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Саусалито, Калифорния

Цена: 2 890 000 долларов

Это одно из самых роскошных жилых судов, которые мы когда-либо видели. Она имеет площадь 255 квадратных метров и вмещает четыре спальни.

Дом на воде в Саусалито / Фото Realtor

Портленд, Орегон

Цена: 435 тысяч долларов

Дом площадью 111 квадратных метров отличается удобной спальней на мансарде. Интерьер полностью обшит панелями, есть много встроенных полок и мест хранения. Спален – две.



Недвижимость в Портленде / Фото Realtor

Аламедо, Калифорния

Цена: 665 тысяч долларов

Это лодочный домик в стиле фермерского жилья. Здесь есть прекрасная спальня на чердаке с мансардными окнами и террасой с видами.

Красивый домик в Аламеде / Фото Realtor

Сиэтл, Вашингтон

Цена: 1 350 000 долларов

Чудо на набережной: этот коттедж с двускатной крышей с витражами и красной голландской дверью – отличный вариант. Внутри вы увидите планировку, которая кажется гораздо больше и лучше, чем большинство традиционных домов площадью 76 квадратных метров.

Маленький домик для отдыха в Сиэтле / Фото Realtor

Портленд, Орегон

Цена: 325 тысяч долларов

Плавучий дом с двумя спальнями является самым доступным вариантом среди всех. Он расположен напротив острова Сови. Жилье легко может служить семейным домом или местом отдыха на выходных.



Дом в Портленде может стать вашим домом, а не только местом отдыха / Фото Realtor