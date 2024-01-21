Внешне скромный, но внутри волшебный: этот пляжный домик на острове поразил интерьером

Фасад этой "пляжной лачуги" на острове Хиндмарш вводит в заблуждение, так как с виду жилье очень скромное. Однако, если зайти внутрь, можно увидеть совсем другую картину.

Раньше это было действительно очень простое здание для отдыха на острове, но со временем его модернизировали. Интерьер обновили под современный стиль жизни, поэтому сейчас там может жить кто угодно. Пляжный дом решили продать по цене от 695 до 725 тысяч долларов.

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Пляжный домик на острове с великолепным интерьером

Это помещение на острове Хиндмарш отличается прибрежной тематикой в дизайне. Его выстроили специально для спокойного пляжного отдыха. Интерьер жилья этому способствует, ведь он исполнен в пастельных тонах с использованием декора в прибрежном стиле.

Местные агенты говорят, что это идеальное место для отдыха. Может ли быть что-то лучше трехкомнатного домика с панорамным видом на море и прямым доступом к пляжу? Они думают, что нет.

Очаровательный интерьер в прибрежном стиле / Фото Realestate

Настоящие владельцы купили жилье около 2 лет назад и не планировали продавать его. Со временем они поняли, что вынуждены это сделать, потому что возможность отдыхать там случалась редко.

Кроме трех спален, в доме есть ванная комната с прачечной, кухня-столовая и гостиная, которая выходит на веранду и терраса.

Пляжный дом на острове / Фото Realestate

Агент по продажам говорит, что это редкая собственность, ведь пляжных хижин в таком месте есть всего семь.