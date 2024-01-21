Раніше це був справді дуже простий будинок для відпочинку на острові, але з часом його модернізували. Інтер'єр оновили під сучасний стиль життя, тому зараз там може жити будь-хто. Пляжний будинок вирішили продати за ціною від 695 до 725 тисяч доларів США.
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Пляжний будиночок на острові з чудовим інтер'єром
Це помешкання на острові Хіндмарш вирізняється прибережною тематикою у дизайні. Його збудували спеціально для спокійного пляжного відпочинку. Інтер'єр житла цьому сприяє, адже він виконаний у пастельних тонах з використанням декору в прибережному стилі.
Місцеві агенти кажуть, що це ідеальне місце для відпочинку. Чи може бути щось краще за трикімнатний будиночок з панорамним краєвидом на море та прямим доступом до пляжу? Вони гадають, що ні.
Чарівний інтер'єр у прибережному стилі / Фото Realestate
Теперішні власники купили житло близько 2 років тому й не планували продавати його. З часом, вони зрозуміли, що змушені це зробити, бо можливість відпочивати там траплялася рідко.
Окрім трьох спалень, у будинку ще є ванна кімната з пральнею, кухня-їдальня та вітальня, яка виходить на веранду й тераса.
Пляжна хатина на острові / Фото Realestate
Агент з продажу каже, що це рідкісна власність, адже пляжних хатин у такому місці є всього лише сім.