Раніше це був справді дуже простий будинок для відпочинку на острові, але з часом його модернізували. Інтер'єр оновили під сучасний стиль життя, тому зараз там може жити будь-хто. Пляжний будинок вирішили продати за ціною від 695 до 725 тисяч доларів США.

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Пляжний будиночок на острові з чудовим інтер'єром

Це помешкання на острові Хіндмарш вирізняється прибережною тематикою у дизайні. Його збудували спеціально для спокійного пляжного відпочинку. Інтер'єр житла цьому сприяє, адже він виконаний у пастельних тонах з використанням декору в прибережному стилі.

Місцеві агенти кажуть, що це ідеальне місце для відпочинку. Чи може бути щось краще за трикімнатний будиночок з панорамним краєвидом на море та прямим доступом до пляжу? Вони гадають, що ні.

Чарівний інтер'єр у прибережному стилі / Фото Realestate

Теперішні власники купили житло близько 2 років тому й не планували продавати його. З часом, вони зрозуміли, що змушені це зробити, бо можливість відпочивати там траплялася рідко.

Окрім трьох спалень, у будинку ще є ванна кімната з пральнею, кухня-їдальня та вітальня, яка виходить на веранду й тераса.

Пляжна хатина на острові / Фото Realestate

Агент з продажу каже, що це рідкісна власність, адже пляжних хатин у такому місці є всього лише сім.