Как сообщает 24 канал, вторичный рынок предлагает не только возможность быстро заехать в квартиру, но и множество сюрпризов, с которыми придется столкнуться в будущем. Итак, на какие нюансы следует обратить внимание, выбирая жилье – дальше.

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Какое жилье не стоит покупать

Львиная доля украинского вторичного рынка недвижимости – это "хрущевки", 16-этажные БПС-ки, "чешки" и другие модификации типового жилья. Все они имеют небольшие площади по сравнению с новостройками. Если в новом доме площадь средней "однушки" составляет 40 квадратных метров, то "хрущевки" на 45 квадратных метров помещают две целые комнаты.



70% устаревшего жилищного фонда Киева могут снести / Фото Национальный промышленный портал

Из-за таких ограничений в площади не каждая постройка способна удовлетворить запросы современного покупателя. Иногда ситуацию не может поправить даже современный ремонт.

Недостатки 5-этажек 60-х годов

Тесная и некомфортная планировка. Поэтому владельцы не могут обустроить эргономичных кухонь. А непрактичные коридоры "воруют" площадь. К тому же сделать перепланировку в таких помещениях особенно сложно, ведь большинство стен – опорные.

Поэтому владельцы не могут обустроить эргономичных кухонь. А непрактичные коридоры "воруют" площадь. К тому же сделать перепланировку в таких помещениях особенно сложно, ведь большинство стен – опорные. Толщина стенок в таких домах приблизительно 35 сантиметров Это означает проблемы со звуко- и теплоизоляцией. Тоньше, чем в новостройках также межкомнатные и межквартирные перекрытия.

Это означает проблемы со звуко- и теплоизоляцией. Тоньше, чем в новостройках также межкомнатные и межквартирные перекрытия. Высота потолков минимальна – 2,5 метра.

– 2,5 метра. Нет места для хранения колясок и велосипедов.

Минусы "чешек"

Плохая стяжка "чешках" часто дает знать о себе даже после многочисленных ремонтов.

"чешках" часто дает знать о себе даже после многочисленных ремонтов. Низкое качество подведенных коммуникаций и сетей , из-за этого они часто могут быть в аварийном состоянии;

, из-за этого они часто могут быть в аварийном состоянии; Тонкие перекрытия , что минимизирует конфиденциальность.

, что минимизирует конфиденциальность. Неудобные планировки с тесной кухней и прихожей.

с тесной кухней и прихожей. Если на наружных стенах отсутствует плитка, есть риск, что в квартирах грибок.

Что учесть потенциальным покупателям 16-этажных домов серии БПС

На каждом этаже предусмотрено до 13 – 14 квартир, при этом сами коридоры узкие и длинные, расположение квартир линейное, шансов отгородиться тамбуром с соседями нет.

Тепло- и звукоизоляция низкие : в квартирах холодно зимой и жарко летом.

: в квартирах холодно зимой и жарко летом. До сих пор на фасадах таких домов есть многочисленные внешние трещины в наружных стенах. А это – тревожный признак.

К тому же Киевсовет утвердил Программу комплексной реконструкции микрорайонов устаревшего жилищного фонда Документ содержит перечень домов, которые будут приоритетно подвергаться модернизации. Важно, что среди положений программы отмечено: комплексная реконструкция квартала может предусматривать снос и дальнейшее строительство нового объекта.

Сейчас говорят о том, что снести предлагают 70% устаревшего жилищного фонда Киева. Жителей будут отселять в новые квартиры, однако строительство требует времени, а вы, уложившись в старый фонд, не получите возможности сразу обустраиваться на новом месте.