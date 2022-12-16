Почему сегодня опасно покупать квартиры в старом жилом фонде

Несмотря на волну заинтересованности вторичной недвижимостью, накрывшей Украину в результате массовой миграции населения, эксперты советуют избегать старого жилищного фонда. По их мнению, такие объекты не ликвидны, даже если дешево стоят.

Как сообщает 24 канал, вторичный рынок предлагает не только возможность быстро заехать в квартиру, но и множество сюрпризов, с которыми придется столкнуться в будущем. Итак, на какие нюансы следует обратить внимание, выбирая жилье – дальше.

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Какое жилье не стоит покупать

Львиная доля украинского вторичного рынка недвижимости – это "хрущевки", 16-этажные БПС-ки, "чешки" и другие модификации типового жилья. Все они имеют небольшие площади по сравнению с новостройками. Если в новом доме площадь средней "однушки" составляет 40 квадратных метров, то "хрущевки" на 45 квадратных метров помещают две целые комнаты.



70% устаревшего жилищного фонда Киева могут снести / Фото Национальный промышленный портал

Из-за таких ограничений в площади не каждая постройка способна удовлетворить запросы современного покупателя. Иногда ситуацию не может поправить даже современный ремонт.

Недостатки 5-этажек 60-х годов

Тесная и некомфортная планировка. Поэтому владельцы не могут обустроить эргономичных кухонь. А непрактичные коридоры "воруют" площадь. К тому же сделать перепланировку в таких помещениях особенно сложно, ведь большинство стен – опорные.

Поэтому владельцы не могут обустроить эргономичных кухонь. А непрактичные коридоры "воруют" площадь. К тому же сделать перепланировку в таких помещениях особенно сложно, ведь большинство стен – опорные. Толщина стенок в таких домах приблизительно 35 сантиметров Это означает проблемы со звуко- и теплоизоляцией. Тоньше, чем в новостройках также межкомнатные и межквартирные перекрытия.

Это означает проблемы со звуко- и теплоизоляцией. Тоньше, чем в новостройках также межкомнатные и межквартирные перекрытия. Высота потолков минимальна – 2,5 метра.

– 2,5 метра. Нет места для хранения колясок и велосипедов.

Минусы "чешек"

Плохая стяжка "чешках" часто дает знать о себе даже после многочисленных ремонтов.

"чешках" часто дает знать о себе даже после многочисленных ремонтов. Низкое качество подведенных коммуникаций и сетей , из-за этого они часто могут быть в аварийном состоянии;

, из-за этого они часто могут быть в аварийном состоянии; Тонкие перекрытия , что минимизирует конфиденциальность.

, что минимизирует конфиденциальность. Неудобные планировки с тесной кухней и прихожей.

с тесной кухней и прихожей. Если на наружных стенах отсутствует плитка, есть риск, что в квартирах грибок.

Что учесть потенциальным покупателям 16-этажных домов серии БПС

На каждом этаже предусмотрено до 13 – 14 квартир, при этом сами коридоры узкие и длинные, расположение квартир линейное, шансов отгородиться тамбуром с соседями нет.

Тепло- и звукоизоляция низкие : в квартирах холодно зимой и жарко летом.

: в квартирах холодно зимой и жарко летом. До сих пор на фасадах таких домов есть многочисленные внешние трещины в наружных стенах. А это – тревожный признак.

К тому же Киевсовет утвердил Программу комплексной реконструкции микрорайонов устаревшего жилищного фонда Документ содержит перечень домов, которые будут приоритетно подвергаться модернизации. Важно, что среди положений программы отмечено: комплексная реконструкция квартала может предусматривать снос и дальнейшее строительство нового объекта.

Сейчас говорят о том, что снести предлагают 70% устаревшего жилищного фонда Киева. Жителей будут отселять в новые квартиры, однако строительство требует времени, а вы, уложившись в старый фонд, не получите возможности сразу обустраиваться на новом месте.