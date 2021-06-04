Под Киевом выросли цены на коттеджи и таунхаусы: что и сколько стоит

В пригороде Киева подорожали таунхаусы и коттеджи. Спрос на подобные объекты недвижимости превышает предложения на рынке.

Такую ситуацию спровоцировала пандемия коронавирусной инфекции. За сколько можно купить дом под Киевом – читайте ниже.

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Что ищут покупатели

Повышенный спрос на жилье под Киевом появился в 2020 году во время карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19. С того момента популярность не снижается. Чаще всего ищут таунхаусы (55%) и коттеджи (34%). Также востребованы дома для проживания на выходных или летом.

Интерес к таунхаусам объясняется ценником – чаще всего он не превышает стоимость квартиры в Киеве. В то же время покупатель получает небольшой участок, место для парковки автомобиля и задний двор с зоной барбекю.

Таунхаусы имеют популярность у покупателей / Фото tinvest

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За сколько можно купить таунхаус или коттедж в пригороде Киева

Таунхаусы под Киевом чаще всего строят из газоблока и керамоблока, есть варианты из кирпича и SIP-панелей. Дом площадью около 40 квадратных метров обойдется от 35 тысяч долларов (около 960 тысяч гривен).

Цены на коттеджи разные и зависят от многих факторов (удаленности от Киева, инфраструктуры, коммуникаций, площади и планировки дома, размера участка). Спросом пользуются двухэтажные дома площадью 120 – 200 квадратных метров с гостевой и приватной зоной. Коттедж квадратурой до 100 "квадратов" обойдется от 80 – 100 тысяч долларов (от 2,2 до 2,8 миллиона гривен). В премиальных местах стоимость может достигать нескольких сотен тысяч долларов.

По словам экспертов, если спрос на подобную недвижимость сохранится, до конца года цены могут подскочить еще на 10 – 20% в зависимости от месторасположения, площади и формата дома.