Итак, если вы ремонтируете небольшой коридор, которому не хватает квадратных метров, вот три оттенка, которых дизайнеры рекомендуют избегать или использовать минимально. Также эксперты рассказали, какие цвета следует использовать вместо этого.

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Коричневый

Коричневый понемногу возвращается в мир цветовых тенденций, но его не рекомендуют использовать как цвет для небольших коридоров, особенно если в них попадает мало природного света. Этому глубокому, теплому оттенку нужно пространство и свет.

Вместо коричневого можно выбрать приглушенный желтый, ржавый терракотовый или очень теплый, древесный коричневый. Еще удобнее для жизни и возможно работать в меньшем пространстве.

Черный матовый

Ключ к хорошему виду маленьких помещений – избегать очень темных, гладких матовых цветов.

"Действительно темные матовые оттенки влияют на общую атмосферу помещения и освещенность. Маленький коридор покажется мрачнее и даже более компактным, чем он есть. Частично это объясняется тем, что если одна темная стена фактически отражается на другой темной стене в коридоре, вместе они кажутся приближенными. поможет открыть пространство", – объясняют эксперты.

Черные матовые стены зрительно уменьшают коридор / Фото Farrow & Ball

Вы можете подумать, что палитра темного цвета придаст стилю и изысканности в интерьер. Но на самом деле стены, выкрашенные в темный оттенок, "закроют" пространство, которое и без того достаточно маленькое.

Попробуйте поклеить обои с деликатными узорами. Однако убедитесь, что на обоях не слишком много узоров, поскольку это может также "закрыть" пространство.

Серый

Еще один популярный оттенок. В небольшом коридоре вам следует избегать холодных серых тонов.

"Вполне возможно, что использование холодных серых цветов в коридорах может сделать ваше пространство темнее и меньше. Вместо этого лучше использовать бдительно-серый цвет, который, выдержит испытание временем. Все зависит от количества природного света, поступающего в пространство, и сопутствующих деталей", - объясняет эксперт по цветам Катриона Джей.