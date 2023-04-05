Пять вещей, которые должны знать все, прежде чем красить стены

Покраска стен в вашем доме – это проверенный и надежный способ сделать старое помещение снова новым. Вот что нужно знать, прежде чем начинать это дело.

В то время как одни домовладельцы нанимают профессиональных маляров, другие – выполняют работу своими руками. Имейте в виду, если вы любите мастерить сами, то это не значит, что красить стены тоже будет легко. Может показаться, что все, что вам нужно – это несколько валиков, кисточка, лестница и краска. На самом деле, чтобы выполнить качественную покраску, нужно гораздо больше.

Чтобы ваша попытка покраски была успешной, примите во внимание эти советы.

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Используйте правильную краску

Краска для стен не универсальна. Различные комнаты нуждаются в разных видах краски, в зависимости от местоположения и типа.

Для ванных комнат и кухонь потребуется влагостойкая краска, тогда как для мест с интенсивным движением людей может потребоваться особо стойкая краска.

– говорит специалист Фи Данг.

Также всегда следует учитывать блеск краски. Чем больше глянца, тем заметнее грязь на стенах.

Стены нельзя красить снизу вверх

Всегда окрашивайте сверху вниз. Специалисты объясняют, что это помогает предотвратить неприглядные следы, например, капли от краски. Они часто образуются, если окрашивать стены снизу вверх.

Оттенки имеют значение

Цвет краски на стенах может отличаться от того, каким его видели в магазине. Например, из-за освещения и расположения окон бежевая краска будет скорее напоминать розовую.

Чтобы убедиться в том, что вы на 100% подобрали правильный цвет, проконсультируйтесь с профессионалом в супермаркете. Эксперты могут объяснить, как оттенки каждого цвета могут варьироваться в зависимости от пространства.

Оставляйте краску полностью высохнуть

Во время окрашивания стен решающей является терпение. Даже если вы хотите поскорее закончить, оставляйте краску высыхать полностью. Если этого не делать, могут образоваться морщинки или пузырьки.

"Важно учитывать мелкие проблемы с краской, такие как пузырьки, поскольку они могут быстро превратиться в серьезные затруднения", – рассказывают специалисты.

Не используйте некачественные материалы

При окрашивании очень важно использовать высококачественные кисти. От плохой щеточки будут образовываться полосы, будут оставаться ворсинки, покрытие станет неравномерным.

Существуют кисти для покраски, которые даже из неопытных сделают профессионалов. "Не дискредитируйте силу большой кисти", – отмечают эксперты.