Многие проявляют креативность, используя каждый сантиметр пространства в своих небольших жилищах. Предлагаем несколько умных дизайнерских идей, которые точно вас вдохновят.

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Дизайнерские идеи для маленьких комнат



Стол объединен с кухонными тумбами / Фото Eymeric Widling

В этом двухуровневом доме не хватило места для обеденного формального стола или комнаты для завтрака. Потому дизайнеры подошли к творческой работе на кухне. Они установили длинный стол в центре рядом с умывальником. Также обустроили изогнутую барную стойку с видом на озеро.



Рабочее место под лестницей / Фото Adrian Tiemens

Это офисное помещение расположено у кухни. Поскольку места в доме было очень мало, его обустроили под лестницей.



Шкаф, состоящий из стены / Фото Alison Mazurek

В этой комнатке живут четыре человека: двое взрослых и их дети. Если бы не настенная кровать, семья вместе не поместилась бы. Двухъярусные кровати детей также складываются к стене и освобождают место на полу для игровой зоны.



Техника в шкафу / Фото Maxime Desbiens

Если у вас нет места для специальной техники, посмотрите на этот многофункциональный кухонный уголок. В шкафах прячется абсолютно все: выдвижная кладовая, стиральная и сушильная машинки.